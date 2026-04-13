Угольников рассказал о работе над двумя фильмами про СВО

Актер Угольников: студия «Военфильм» выпустит два проекта про СВО

Актер и режиссер Игорь Угольников рассказал ТАСС, что студия «Военфильм» разрабатывает две картины про специальную военную операцию (СВО).

Угольников является генеральным директором студии. Артист подчеркнул, что сейчас очень сложно работать над проектами про СВО из-за сменяющейся динамики событий.

«Ситуация быстро меняется — 2023 год совсем не похож на 2025-й, и даже нынешние участники специальной военной операции, наши товарищи и защитники Отечества, уже все по-другому воспринимают», — поделился режиссер.

Как подчеркнул Угольников, при создании картин про СВО кинематографистам важно поспевать за изменениями ситуации.

В марте режиссер Максим Боев сообщил, что снимет фильм о ветеране СВО «Невероятный Алеша».

Съемки начнутся в мае. Картина расскажет о парне, который вернулся с СВО после контузии, и его адаптации к мирной жизни. Боев назвал будущую картину народной и человеческой. Он планирует завершить съемки в июле 2026 года. Премьеру фильма ожидают в феврале 2027-го.

