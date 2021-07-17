Умер второй ребенок, сбитый на переходе в Москве

Еще один ребенок, сбитый Валерией Башкировой на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управлении ГИБДД.

«Малыш в момент ДТП был на беговеле, ему было 3 года», — рассказали в ведомстве.

16 июля на западе Москвы автомобиль сбил троих детей, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, во время ДТП находившаяся за рулем Валерия Башкирова была в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента один из пострадавших детей получил перелом основания черепа и впал в кому. Позже он скончался.

17 июля суд в Москве избрал Башкировой меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ей может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.