В Германии сообщили об увеличении числа погибших из-за наводнений

Власти округа Арвайлер в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц сообщают об увеличении числа погибших и пострадавших в результате наводнений и последовавших за ним катаклизмов, сообщает сайт полиции города Кобленц.

«По данным на субботу, 5 утра (06.00 мск), более 90 человек погибли. Следует опасаться роста числа погибших. В президиум полиции поступили сведения о 618 пострадавших. Тут цифры также могут вырасти», — указано в сообщении на сайте.

Ранее сообщалось, что около 1,3 тыс. человек пропали без вести из-за наводнения в Германии. На западе страны был объявлен режим военной катастрофы.

Поиски и восстановительные работы продолжаются, к ним привлечены военные. Разрушены, подтоплены или серьезно повреждены десятки жилых домов. Остановлено движение поездов, перекрыты автотрассы. Рейн закрыт для прохода судов.

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия, в которой погибли 12 человек, и Нидерланды. Сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании.