Число россиян, желающих познакомиться в сети, выросло на 25%

По данным дейтингового сервиса OneStepDating, количество россиян, зарегистрированных на сайтах знакомств, выросло на 25% за последний год. Об этом сообщает газета «Известия».

По утверждениям сотрудников сервиса, это абсолютный рекорд за последние годы.

В среднем россияне стали проводить вдвое больше времени в приложениях и на сайтах для знакомств. В среднем около полутора часов в день. В начале 2020 года этот показатель был равен 70 минутам.

Выросло и количество заходов на сервис для знакомств – от 5 до 15 минут.

«Нельзя сказать, что знакомства в онлайн-приложениях и на сайтах — нечто радикально отличающееся от встречи в баре или на улице. В обоих случаях первое впечатление о человеке часто складывается по тому, как он выглядит и что говорит о себе. Поэтому в полном смысле виртуальными такие знакомства назвать нельзя», — отметила доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Полина Колозариди.

С помощью соцсетей, сайтов и приложений пару себе ищут более пяти миллионов россиян. В прошлом году этот показатель составлял 3,8 млн граждан.

Ранее эксперты установили, что дейтинговые сервисы теперь лучше защищены с технической точки зрения, особенно в вопросе перехвата данных. Однако угрозы нарушения приватности по-прежнему сохраняются.