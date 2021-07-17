Россию не ждут последствия за отказ от регистрации однополых браков

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш рассказала, что за отказ от исполнения рекомендаций Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации однополых браков, России ничего не грозит. Об этом пишет РИА «Новости».

Юрист отметила, что чуть больше 10 лет назад ЕСПЧ сам отказывал в удовлетворении жалоб представителей ЛГБТ на нерегистрацию однополых браков.

По словам Ярмуш, вероятность, что Россию ожидают санкции за отказ в исполнении рекомендаций ЕСПЧ, крайне мала. При этом, могут быть иные последствия.

«Может быть только некая репутационная составляющая, но опять же - наше внутреннее законодательство — это наш суверенитет», — подчеркнула юрист.

Ярмуш утверждает, что по вопросам брака и семьи каждое суверенное государство может устанавливать свои правила и законы с учетом того, как этот аспект регулируется в конкретной стране.

Ранее Совет Госдумы решил не исполнять требованием Европейского суда по правам человека, который потребовал от России признать однополые браки.