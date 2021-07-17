Юрист рассказал, кто может получить «высшую меру наказания» за фейки о вакцинации

Заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени Ломоносова Леонид Головко рассказал, кто может получить максимальное наказание за ложную информацию о вакцинации от коронавируса, передает РИА «Новости».

По утверждениям Головко, распространителю фейков, способным причинить ущерб другим людям может грозить статья 207.1 Уголовного кодекса России (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

«Те, кто умышленно входит в какие-то структуры и пытается дестабилизировать обстановку в стране — для них эта статья и существует», — подчеркнул Головко.

По его словам, любое распространение ложной информации о вакцинации несет «деструктивную цель».

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный рассказал «Газете.Ru», что Уголовная ответственность за распространение недостоверной информации о вакцинации обусловлена опасностью как для человека, так и для всех сфер государства, в том числе для суверенитета.