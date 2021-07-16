Попова призвала вакцинировать всех работников избирательных участков на выборах в ГД

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привиться к осенним выборам всех, кто планирует находиться на избирательных участках, в том числе наблюдателей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это очень важно, потому что люди, которые будут находиться внутри помещения целый день — это же долгий период — это и члены избирательных комиссий, и наблюдатели, которые будут входить-выходить и (затем) находится дома, — это все люди, которые будут в закрытом помещении находится целый день от начала до конца», — сказала она в ходе заседания ЦИК России.

Попова добавила, что необходимо защитить и тех, кто будет работать на избирательных участках, и тех, кто придет голосовать. В том числе такие рекомендации Роспотребнадзора коснутся и международных наблюдателей, которые приедут на сентябрьские выборы.

В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что все члены избирательной комиссии либо уже переболели коронавирусом, либо прошли вакцинацию.

Выборы в Государственную Думу пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.