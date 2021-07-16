Полиция Гаити заявила, что временный премьер не причастен к убийству президента

Национальная полиция Гаити не располагает доказательствами причастности исполняющего обязанности премьер-министра страны Клода Жозефа к организации убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

«Глава национальной полиции официально опровергает информацию, что зарубежные и местные следователи, работающие над расследованием убийства президента республики Жовенеля Моиза, нашли улики в отношении и.о. премьер-министра, Клода Жозефа», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе, опубликованном на странице ведомства, подчеркивается, что расследование по данному делу продолжается.

До этого официальный представитель Пентагона подполковник Кен Хоффман заявил, что задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза граждане Колумбии проходили подготовку в армии США.

Жовенель Моиз был смертельно ранен в ночь на 7 июля. В его резиденцию пробрались неизвестные и напали на него и на его супругу Мартин Моиз. Женщину ранили, но она выжила. Сейчас Мартин Моиз находится в стабильном состоянии. Она проходит лечении в клинике в Майами. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством.