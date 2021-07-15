ФСБ опубликовала видео задержания боевика, готовившего теракт в Москве

ФСБ опубликовало видео задержания боевика, готовившего теракт в Москве, предает РИА «Новости».

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ подбежали к мужчине, скрутили его и надели наручники. После этого они обнаружили в тайнике предполагаемого злоумышленника компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи нашли инструкции по его изготовлению, а также переписку с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

15 июля сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве, задержав гражданина России, планировавшего подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Норильске (Красноярский край), злоумышленники намеревались устроить взрыв 9 мая в местах массового скопления людей.