ЦИК опровергла сообщения о выходных для школьников на время выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России опровергла сообщения о том, что школьников могут освободить от учебы на время выборов в Государственную думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы с Минпросвещения ищем варианты, как наиболее оптимальным образом обеспечить разведение этих процессов. Это не обязательно то, что школьники в дни голосования не будут посещать школы», — заявили в ЦИК.

В комиссии отметили, что задача, которую поставила председатель организации Элла Памфилова остается прежней – обеспечить разведение учебного и избирательного процессов.

Так, в 2020 году во время единого дня голосования были организованы различные варианты для разведения процессов. Для школьников были организованы внешние мероприятия, например, походы в краевые музеи.

Изначально о возможных выходных для школьников на время выборов сообщило агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Ранее Элла Памфилова предупредила провокаторов, которые попытаются проголосовать на выборах в Госдуму несколько раз. Кроме административной и уголовной ответственности им будет обеспечена «доска позора».