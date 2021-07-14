Российские паспорта получили более 600 тысяч жителей Донбасса

Гражданами России в упрощенном порядке стали более 600 тыс. жителей самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, сообщает РИА «Новости».

«Сегодняшнее мероприятие знаковое для граждан России, проживающих на территории Донбасса, их на сегодняшний день 611 тыс., и каждый день это количество увеличивается. Я думаю, что до конца года 2 млн граждан России будут проживать на этой [Донбасса] исконно российской земле», — заявил Водолацкий.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса по гуманитарным соображениям.