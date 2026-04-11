Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Почти нереально»: Булыкин оценил шансы «Спортинга» пройти «Арсенал» в Лиге чемпионов

Булыкин: «Арсенал» пройдет «Спортинг» при своих болельщиках
Знаменитый отечественный футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», нижегородской «Волги», а также зарубежных клубов, включая немецкий «Байер» и нидерландский «Аякс», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о противостоянии английского «Арсенала» и португальского «Спортинга» в Лиге чемпионов.

«Думаю, в Лондоне будет совершенно другая игра, под диктовку «Арсенала». 1:0 – победа, конечно, скромненька, но она все равно дает хорошее настроение для ответной игры. И при своих болельщиках, думаю, «канониры» не проиграют. Поэтому, конечно, «Спортингу» будет очень-очень тяжело что-то сделать, практически нереально», — считает Булыкин.

«Арсенал» одержал победу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Лиссабоне со счетом 1:0, забив победный мяч в добавленное ко второму тайму время. Эта победа стала для лондонцев первой в истории в противостоянии с португальскими клубами.

Ранее в «ПСЖ» заявили о доверии к Сафонову.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!