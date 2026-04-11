«Почти нереально»: Булыкин оценил шансы «Спортинга» пройти «Арсенал» в Лиге чемпионов

Знаменитый отечественный футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», нижегородской «Волги», а также зарубежных клубов, включая немецкий «Байер» и нидерландский «Аякс», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о противостоянии английского «Арсенала» и португальского «Спортинга» в Лиге чемпионов.

«Думаю, в Лондоне будет совершенно другая игра, под диктовку «Арсенала». 1:0 – победа, конечно, скромненька, но она все равно дает хорошее настроение для ответной игры. И при своих болельщиках, думаю, «канониры» не проиграют. Поэтому, конечно, «Спортингу» будет очень-очень тяжело что-то сделать, практически нереально», — считает Булыкин.

«Арсенал» одержал победу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Лиссабоне со счетом 1:0, забив победный мяч в добавленное ко второму тайму время. Эта победа стала для лондонцев первой в истории в противостоянии с португальскими клубами.

Ранее в «ПСЖ» заявили о доверии к Сафонову.