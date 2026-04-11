Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп утверждает, что Ормуз будет открыт «автоматически» при сделке с Ираном

Elizabeth Frantz/Reuters

Ормузский пролив будет открыт «автоматически» в случае достижения сделки в ходе переговоров США и Ирана. Таким мнением поделился президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Откроется автоматически», — сказал он в ходе брифинга с журналистами.

При этом американский лидер выразил уверенность, что пролив будет открыт для судоходства при любом раскладе.

Переговоры между Ираном и США пройдут 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В команду также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

От Ирана ожидается участие главы МИД Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана.

До этого Трамп заявлял, что Иран ошибочно полагает, что обладает значительными аргументами в переговорах, в то время как его единственным рычагом давления является контроль над Ормузским проливом.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!