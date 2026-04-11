Трамп назвал главное требование США на переговорах с Ираном

США на предстоящих переговорах с Ираном потребуют от Тегерана отказаться от планов получить ядерное оружие. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Никакого ядерного оружия. Для нас это 99%», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, что для него является критерием хорошей сделки с Ираном.

Переговоры между Ираном и США пройдут 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В команду также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

От Ирана ожидается участие главы МИД Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана.

Трамп заявлял, что Иран ошибочно полагает, что обладает значительными аргументами в переговорах, в то время как его единственным рычагом давления является контроль над Ормузским проливом.

Ранее в Иране обвинили США в нарушении условия перемирия.

 
