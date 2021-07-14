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Мужчина устроил скандал на борту при полете в Магадан

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Depositphotos

Транспортная полиция задержала в Магадане пассажира, который ранее устроил дебош при полете на борту самолета из Эвенска. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

«В аэропорту Магадана рейс встретили сотрудники транспортной полиции и сопроводили 35-летнего правонарушителя в дежурную часть полиции. По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство», — уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины также был составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Как уточнили в управлении, мужчина был на борту лайнера в нетрезвом состоянии и нецензурно выражался в адрес пассажиров. Когда самолет снижал высоту, нарушитель порядка захотел покинуть свое кресло, а также помешал сидящим рядом людям. В результате под угрозой оказалась безопасность рейса.

Пьяный мужчина не отреагировал на замечания командира самолета и бортпроводников, пытавшихся повлиять на ситуацию.

Ранее в Сочи сняли с рейса пассажира-дебошира. Представитель компании добавила, что бортпроводники не снимают с рейса клиентов.

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