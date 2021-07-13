Не менее 40 человек погибли при пожаре в коронавирусной больнице в Ираке

По меньшей мере 40 человек погибли и 30 пострадали в результате пожара в коронавирусной больнице в городе Насирия на юге Ирака, сообщил представитель местных органов здравоохранения телеканалу «Alsumaria».

По предварительной информации, причина пожара в больнице — взрыв баллона с кислородом. Пламя охватило все корпуса здания. Источник отметил, что «в результате пожара взорвались три кислородных баллона».

Департамент здравоохранения провинции Дхи-Кар, где находится больница, объявил чрезвычайное положение. Поисковые операции в больнице продолжаются после того, как пожар был взят под контроль.

Как сообщает Reuters, среди погибших было двое медицинских работников. Источники в здравоохранении заявили, что число погибших может увеличиться, поскольку многие пациенты по-прежнему не обнаружены.

Иракское национальное агентство ранее сообщало, что в результате пожара погибли 13 человек.

Ранее в Москве в центре для больных коронавирусом произошел пожар.