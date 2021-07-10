Детей и взрослых разметало по сторонам из-за взлетевших батутов в Белоруссии

Пять человек, включая двух детей, пострадали в Белоруссии из-за батутов, которые поднял в небо сильный ветер. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Инцидент произошел в городе Александрия Могилевской области. На кадрах видно, как батуты неконтролируемо кружат в воздухе, сметая все вокруг.

Как отметили в минздраве области, пострадавшие обратились за помощью, их состояние удовлетворительное.

По предварительным данным, произошедшее связано с неправильной установкой батутов.

Ранее сообщалось, что батут, на котором в Барнауле играли дети, перевернулся от порыва ветра и лопнул. В результате произошедшего две девочки, игравшие на батуте, упали на трамвайные пути. По словам очевидицы произошедшего, одна из них была в крови.