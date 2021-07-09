Выживший радист с затонувшего теплохода «Булгария» рассказал о причинах катастрофы

Выживший на затонувшем в 2011 году теплоходе «Булгария» радист Ринат Габидинов рассказал о причинах трагедии в интервью «Ленте.ру» в годовщину аварии.

По его словам, после возвращения из двухдневного круиза «Булгария» входила в Камское устье, после чего должна была совершить маневр. Однако этому помешали ураган, сильный крен на правый борт и выход из строя одного из двигателей.

«Оборудование на «Булгарии» в целом оставляло желать лучшего, взять нашу аварийную рацию, в неисправности аккумуляторов которой пытались обвинить меня», — сказал Габидинов.

Мужчина признался, что пытался наладить связь и отправить SOS-сообщение, но на судне «отказало все».

Бывший радист выразил мнение, что ситуация осложнилась из-за старшего механика, который покинул «Булгарию» одним из первых, он оставил машинное отделение с открытыми иллюминаторами, в результате чего туда поступила вода, поэтому судно быстро ушло под воду.

По словам Габидинова, у команды не было достаточно времени для проведения спасательных работ и вывода всех пассажиров с теплохода. Также экс-радист сообщил, что в самый важный момент старший механик остановил двигатель, хотя не имел право делать этого без команды капитана. А капитан в это время находился на мостике, вел «Булгарию» на мель и недотянул всего 40 м.

10 июля 2011 года, в акватории Куйбышевского водохранилища затонул теплоход «Булгария». Катастрофа унесла жизни 122 человек. Теплоход, построенный в 1955 году, выполнял круиз выходного дня из Казани до пристани Болгары и обратно. На борту находился 201 человек, включая экипаж.