В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях COVID-19 у аллергиков

Коронавирусная инфекция может гипотетически протекать легче у людей, страдающих сезонной аллергией на пыльцу и принимающих при этом ингаляционные стероиды, сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

«В отношении же поллиноза можно предположить, что во время сезонного обострения, сопровождающегося обильными выделениями из носа, иногда и слезотечением, вирус может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами на клетках респираторного тракта организма человека», — заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, если вирус все же прикрепился к слизистой носа, то прием ингаляционных стероидов в теории может облегчить течение заболевания, однако, эта гипотеза требует проверки, но лишь во время сезонных обострений аллергии.

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