В сейсмослужбе Азербайджана заявили, что на Каспии произошло извержение грязевого вулкана

Взрыв, который в воскресенье, 4 июня, случился в азербайджанском секторе Каспийского моря, произошел в результате извержения грязевого вулкана. Об этом сообщает портал haqqin.az со ссылкой на директора Республиканского сейсмологического центра Гурбана Етирмишли.

По его словам, извержения грязевых вулканов часто сопровождаются взрывами и огнем.

«Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой», — сказал Етирмишли.

Он указал, что аналогичный процесс происходит и на море, однако за толщей воды не видно грязи, которую извергает вулкан.

Специалист добавил, что грязевые вулканы извергают огонь лишь 10-20 секунд.

Ранее азербайджанские СМИ писали, взрыв мог произойти на газовом месторождении «Умид», расположенном в 75 км к юго-востоку от Баку на глубине 170 м.

Позже в азербайджанской госнефтекомпании SOCAR заявили, что на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем компании, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. В организации посчитали, что источником взрыва мог быть грязевой вулкан.