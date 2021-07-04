Жителям Москвы пообещали погоду «миллион на миллион»

Москву на предстоящей неделе ожидает 30-градусная жара, которая продержится не более семи суток. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА «Новости».

По его словам, повторения аномальной жары лета 2010 года при этом не будет.

«Предстоящая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, центр которого уже к среде окажется над столичным регионом... Так, например, если начало недели, в условиях солнечной погоды, стартует с дневной температуры +22-27°С, то к середине потеплеет до +25-30°С, а к выходным жара усилится до +28-33°С. Температура воздуха ночью повысится с +14-19°С», — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что жителей центральной России ожидает погода «миллион на миллион» — это практически ясное небо, идеальная видимость и слабые порывы ветра. Благодаря этому температура к концу недели окажется на +5-7°С выше положенного по многолетней норме июля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в середине второй недели июля в Москве ожидается новая волна жаркой погоды.