В Техасе арестовали пожилую женщину за участие в параде на тракторе

В Техасе, во время празднования Дня Независимости, полиция арестовала пожилую женщину за участие в параде на тракторе, сообщает телеканал Fox News.

61-летняя Лори Бостик за рулем трактора попыталась присоединиться к параду в городе Рокволл, однако ее практически сразу заметили полицейские и потребовали покинуть парадную колонну.

Бостик отказалась подчиняться требованиям полиции, и правоохранителям пришлось применить силу. При помощи патрульного автомобиля, трактор Бостик вытолкнули из колонны, после чего женщина потеряла управление и врезалась в забор, потеряв сознание.

На фотографии видно, что она получила травмы после столкновения с забором на тракторе, однако неизвестно, насколько тяжелые.

Бостик были предъявлены обвинения в уклонении от ареста, вмешательстве в процессию, хулиганстве и преступном причинении вреда чужому имуществу.

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