В Москве в воскресенье ожидается до +26°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в воскресенье, 4 июля, будет до +26°С. В столице ожидается переменная облачность, без осадков, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +24...+26°С. Ожидается северный, северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +14...+16°С. Ожидается северо-восточный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 747 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о температуре Черного моря на российских курортах.

До этого синоптик заявил, что в Москву в середине второй недели июля придет новая волна жары. Роман Вильфанд уточнил, что жаркая погода ожидается с 7-8 до 13-14 июля, а температура воздуха будет на пять градусов выше нормы.