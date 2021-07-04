Вильфанд рассказал о температуре Черного моря на российских курортах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура Черного моря в районе российских курортов прогрелась до «фантастических» показателей, сообщает ТАСС.

«В Черном море температура воды просто фантастическая, замечательная. <…> В Анапе и Геленджике — 27 градусов, в Туапсе — 29 градусов», — рассказал Вильфанд.

По данным синоптика, в Крыму, в курортных зонах Евпатории, Ялты, Алушты, Феодосии и Сочи температура Черного моря составит 26°C.

Ранее стало известно, что в Москву в середине второй недели июля придет новая волна жары. Роман Вильфанд уточнил, что жаркая погода ожидается с 7-8 до 13-14 июля, а температура воздуха будет на пять градусов выше нормы.

До этого сообщалось, что Ялта начнет открывать пляжи для купания со 2 июля, однако позже в Крыму было объявлено штормовое предупреждение.