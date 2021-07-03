Ураган «Эльза» движется в сторону США

В Атлантическом океане сформировался ураган «Эльза», он движется в сторону США. Об этом сообщает CNN.

Пока «Эльзе» присвоена первая категория из пяти, скорость ветра достигает 130 км/ч. Ураган уже накрыл Гаити и Доминиканскую республику, в ближайшее время он дойдет до Кубы. Власти выпустили предупреждения, просят людей быть осторожными и не выходить на улицу. На Гаити и в Доминиканской республике ветер повалил деревья, повредил дома и уничтожил посевы. Кроме того, некоторые поселения остались без света.

По прогнозам, ко вторнику, 13 июля, ураган дойдет до Флориды, США. Тем не менее, синоптики полагают, что скорость ветра уменьшится, ураган превратится в тропический шторм.

Ранее в результате торнадо, произошедшего 4 июня в районе городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии, 32 тыс. семей остались без электричества. По меньшей мере три человека погибли из-за стихийного бедствия, скорая помощь доставила в больницы 63 раненых. Многие пострадавшие получили ранения от града, который, по словам очевидцев, был размером с теннисный мяч.