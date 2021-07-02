Подводный пожар в Мексиканском заливе попал на видео

Сильный пожар на подводном трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе попал на видео, сообщает «Agrofy News».

На записи видно, что под водой горит огонь, который пытаются потушить с кораблей.

По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине 78 м. В тушении огня над поверхностью воды задействованы три вспомогательных судна.

СМИ уточняет, что огонь может распространиться на остальные морские нефтяные комплексы.

На данный момент, сведений о пострадавших или погибших нет. Также стало известно, что необходимости эвакуировать персонал, находящихся рядом с местом происшествия добывающих платформ не возникло. Компания еще не прокомментировала случившееся.

Инцидент произошел у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече.

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