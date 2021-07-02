Бродячая собака украла у женщины сумку в Ноябрьске

В городе Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе бездомная собака украла сумку у девушки. Об этом сообщается в местном сообществе «Н.Н | Наш_Ноябрьск | ваши Новости» на странице «ВКонтакте».

Жертва кражи смогла догнать бездомное животное. Сам инцидент сняли очевидцы и выложили видеозапись в социальной сети. Видео было снято из дома, находящегося рядом с местом происшествия.

В ролике можно увидеть, как пес выхватил сумку и стал убегать от прохожих. Однако скоро собаку догнали и вернули назад похищенную сумку. Забрать ее помогали люди, увидевшие инцидент.

В городской службе отлова добавили, что за последние сутки к ним никто не обращался с просьбой поймать бездомных животных.

Ранее стая бродячих собак загнала башкирских школьников на дерево. Кадры были сняты в городе Бирск. Сколько времени дети просидели на дереве неизвестно.