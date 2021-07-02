Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы «Спутник V»

Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила представитель минздрава Зузана Элиашова, передает РИА «Новости».

«Могу подтвердить, что РФ купила от минздрава Словакии 160 тысяч доз неиспользованной вакцины «Спутник V». Российская сторона заплатит ту же цену, за которую продала Словакии вакцины — $9,95 за одну дозу», — сказала она.

Словакия получила первую партию российской вакцины 1 марта. В связи с тем, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не определилось со статусом «Спутника V», в Словакии произошел правительственный кризис, в результате которого со своего поста ушел премьер-министр Игорь Матович.

В апреле Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что из-за нарушений контракта просил вернуть партию российского лекарства «Спутник V». В дальнейшем вакцину планировалось использовать в других странах. При этом разработчики вакцины были не против, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку препарата.

В июне Словакия отказалась от новых закупок «Спутника V».