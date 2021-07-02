Путин подписал закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Данные изменения были внесены в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Согласно пояснительной записке, основные понятия закона предлагается дополнить новым — «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень заболеваний будет устанавливать правительство России.

Закон вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. При этом такую медкомиссию смогут проводить медицинские организации исключительно государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Отмечается, что в случае выявления у гражданина заболеваний, которые препятствуют владению оружием, информация об этом размещается в реестре и направляется в Росгвардию, после чего владелец оружия должен получить предписание о необходимости прохождения внеочередного медосвидетельствования в течение 30 дней.

На время его прохождения оружие, разрешение и лицензия изымаются территориальными органами Росгвардии до оформления медзаключения. В случае неоформления заключения или уклонения от внеочередного медосвидетельствования, право на владение и использование оружия аннулируется.

Кроме того, подчеркивается, что владельцы оружия, которое они приобрели на основании лицензии, проходят медосвидетельствование на наличие противопоказаний не реже одного раза в пять лет. Срок действия заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием составляет один год со дня его оформления.

Ранее российский президент подписал закон об ужесточении ответственности за преступления в сфере оборота оружия.