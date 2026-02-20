Обвиненный в домогательствах тренер фигуристок задержан в Новосибирске

Тренер по фигурному катанию Константин Медовиков, обвиняемый в домогательствах к несовершеннолетним воспитанницам, задержан в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фигурант сегодня задержан. В ближайшее время планируется избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в правоохранительных органах региона.

Уголовное дело в отношении Медовикова было возбуждено в мае 2025 года по части 2 статьи 135 УК РФ — «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста». Поводом стало заявление матери 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, которая обвинила тренера в систематических домогательствах к ее дочери.

Тренер уволился из учреждения в начале марта 2025 года. Часть родителей фигуристов выступила в поддержку наставника. Члены родительского комитета обратились в органы опеки с просьбой проверить условия жизни семьи заявительницы, назвав обвинения в свой адрес необоснованными. Обвинения в свой адрес сам тренер никак не комментировал.

