Зеленскому спрогнозировали скорый срыв плана на трехлетний конфликт

Военэксперт Дандыкин: план Зеленского на 3 года войны сорвется летом 2026 года
Thomas Peter/Pool/Reuters

Планы украинского лидера Владимира Зеленского затянуть военный конфликт с Россией еще на три года в целом соответствуют его «стратегии затягивания», согласованной с западными партнерами. Россия вариант «игры вдолгую» тоже учитывает, однако есть вероятность, что уже в предстоящий весенне-летний сезон план Киева сорвется силами российской армии, заявил «Ридусу» военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, во всех планах Зеленского прослеживается «рука начальника», так как спонсоры Украины в Европе до этого уже выступали с инициативой пролить конфликт на два-три года. Что касается позиции России, то вариант на продолжение конфликта учитывается, однако сейчас заметно, что планы Киева «скукоживаются» и становятся все более нереалистичными. На это влияет, в частности, тот факт, что количество спонсоров Украины снижается. У ВС РФ на этом фоне повышаются шансы сорвать стратегию затягивания конфликта, считает эксперт.

«Сейчас нужно освободить оставшуюся часть Донбасса — это будет нелегко, но вполне реально уже в этом году, — подчеркнул он. — Я думаю, что в весенне-летний период врага ожидает много неприятных сюрпризов».

Напомним, до этого стало известно о поручении Зеленского своим советникам разработать план продолжения конфликта с Россией еще на три года. В публикации WSJ отмечалось, что он аргументировал это неверием в успех переговоров с Россией.

Комментируя это сообщение, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что план Зеленского ставит под угрозу существование Украины. Постепенное продвижение армии России в зоне СВО указывает на то, что план воевать еще три года является тупиковым и «закончится очень трагично для самого Зеленского и для Украины в целом», подчеркнул депутат.

В Совфеде ранее опровергли слова Зеленского об обсуждении договора между Россией и НАТО.
 
