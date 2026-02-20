Размер шрифта
Учительница пыталась соблазнить ученика, подарив ему iPad со своими обнаженными фото

В США педагог подарила ученику iPad со своими обнаженными фото
Police Department

В США учительница склоняла к сексуальным отношениям ученика, подарив ему iPad с ее обнаженными фотографиями. Об этом пишет New York Post (NYP).

Учительница средней школы в Теннесси обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего и сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего с использованием электронных средств. По версии следствия, 29-летняя Келси Уитмор уделяла «особое внимание» одному из своих учеников. Она начала работать в средней школе в Шервуде в августе 2025 года и вскоре после этого начала баловать мальчика, осыпая его подарками, начиная от бесплатных обедов и заканчивая процедурами в местном салоне красоты.

Впоследствии мать школьника обнаружила непристойные изображения на планшете, который Уитмор подарила ему на Рождество. Женщина призналась, что не придавала особого значения интересу учительницы к ее сыну, но затем открыла фотогалерею, где нашла обнаженные фото педагога. Тогда мать решила, что Уитмор склоняла ее сына к сексуальным действиям, и обратилась в полицию.

На прошлой неделе учительница была арестована. В тот же день школа отстранила ее от работы. Уитмор признала, что подарила мальчику свой личный iPad, предварительно сохранив на устройстве откровенный контент со своим участием. На следующий день она внесла залог в размере $75 тыс. и теперь должна явиться в суд 4 марта.

Ранее учительница из США покупала ученикам алкоголь и совратила одного из них.
 
