Менеджер Shortparis подтвердила смерть Николая Комягина: «Прошу иметь уважение и не трогать нас»

m.kosukhina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Менеджер Shortparis Марина Косухина подтвердила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кончину Николая Комягина.

«Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время», — написала она.

20 февраля журналистка Ксения Собчак заявила, что скончался участник группы Shortparis Николай Комягин. Музыканту стало плохо после тренировки по боксу, и его сердце не выдержало. Ему было 35 лет.

Комягин родился в 1990-е годы (точная дата рождения в открытых источниках указывается по-разному) в Новокузнецке. Он получил гуманитарное образование, интересовался философией, литературой и современным искусством, что впоследствии повлияло на эстетику и тексты его проектов.

Широкую известность Николаю принесла группа Shortparis, основанная в 2012 году в Санкт-Петербурге. Коллектив получил внимание благодаря экспериментальному звучанию, сочетанию постпанка, электроники и авангарда, а также театрализованным концертам. Комягин был автором текстов и центральной фигурой сценического образа группы.

Ранее сообщалось, что умер звезда «Анатомии страсти» Эрик Дэйн.
 
