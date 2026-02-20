Размер шрифта
Россиянка чуть не лишилась печени из-за пристрастия к БАДам

Длительный прием БАДов разрушил печень жительницы Карелии
В Карелии у женщины едва не отказала печень из-за ее пристрастия к БАДам. Об этом случае рассказал молодой терапевт из Беломорска Максим Федоров.

Прошлой осенью на прием к врачу пришла пациентка с повышенным уровнем трансаминаз, что является ключевым маркером заболеваний печени.

Во время сбора анамнеза девушка призналась, что два года подряд регулярно принимала 5-6 разных БАДов каждый день, в числе которых витамин Д, магний, витамины группы В и другие.

По словам Федорова, именно длительный прием БАДов привел к повреждению клеток печени. Трансаминазы снизились до верхней границы нормы после полной отмены добавок и алкоголя.

Для полного восстановления печени, как отметил врач, требуется полгода без воздействия вредных факторов, но при тяжелом повреждении процесс может затянуться.

«Сразу скажу: дело не только в самих БАДах. Конечно, могли сыграть роль и другие факторы, оказывающие на печень негативное влияние. Но БАДы — тоже не игрушка. А вот об этом мы часто забываем. Принимать их нужно с умом», — подчеркнул Федоров.

Ранее женщина 10 месяцев стояла в очереди на прием у врача и узнала, что у нее рак.
 
