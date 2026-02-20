Размер шрифта
Медведева предрекла Петросян большое будущее

Медведева назвала гордостью фигуристку Петросян
Вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева в своем Telegram-канале заявила, что Аделию Петросян ждет большое будущее после прокатов на олимпийских играх в Италии.

«Аделия Петросян — отдельная гордость. Колоссальное давление, огромные ожидания, пресса, которая заранее «вручала» золото. С таким фоном выходить на лед невероятно сложно. Но Аделия справилась. Она показала характер, силу и достойное катание. Да, в произвольной программе чуть-чуть не сложилось, и ей немного не повезло. У этой девочки большое будущее. И я всегда рядом», — написала Медведева

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Ранее в тренерском штабе Этери Тутберидзе высказались о результатах Петросян на ОИ.
 
