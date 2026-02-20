Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В Армавире около техникума нашли подозрительный предмет, приземлившийся на парашюте

Shot: в Армавире неизвестный предмет на парашюте приземлился около техникума

В Краснодарском крае местные жители заметили неизвестный предмет, который приземлился недалеко от местного учебного учреждения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Армавире. Неизвестные прикрепили устройство к парашюту, который упал на территории Армавирского аграрно-технологического техникума.

По предварительной информации, предмет может быть взрывоопасным. Сейчас на месте работают представители экстренных служб.

До этого в Москве представители экстренных служб выезжали на вызов, также связанный с неизвестным и, предположительно, взрывоопасным предметом.

Подозрительную коробку нашли на Мясницкой улице. На место прибыли кинологи с собаками, которые предварительно выяснили, что внутри находилась только бумага.

Из-за ситуации улицу оцепили, на территорию не пускали пешеходов, водители также не могли проехать.

Ранее ростовчанин во время задержания взорвал гранату, пострадали полицейские.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!