В Армавире около техникума нашли подозрительный предмет, приземлившийся на парашюте

Shot: в Армавире неизвестный предмет на парашюте приземлился около техникума

В Краснодарском крае местные жители заметили неизвестный предмет, который приземлился недалеко от местного учебного учреждения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Армавире. Неизвестные прикрепили устройство к парашюту, который упал на территории Армавирского аграрно-технологического техникума.

По предварительной информации, предмет может быть взрывоопасным. Сейчас на месте работают представители экстренных служб.

До этого в Москве представители экстренных служб выезжали на вызов, также связанный с неизвестным и, предположительно, взрывоопасным предметом.

Подозрительную коробку нашли на Мясницкой улице. На место прибыли кинологи с собаками, которые предварительно выяснили, что внутри находилась только бумага.

Из-за ситуации улицу оцепили, на территорию не пускали пешеходов, водители также не могли проехать.

Ранее ростовчанин во время задержания взорвал гранату, пострадали полицейские.