В России создали бесплатное приложение для быстрой диагностики нарушений речи после инсульта

Нейролингвисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ разработали мобильное приложение для экспресс-диагностики афазии — нарушений речи, возникающих после инсульта, черепно-мозговых травм и других поражений мозга. Тест позволяет за 10 минут оценить наличие и степень речевых расстройств и оперативно принять решение о направлении пациента к логопеду и нейропсихологу. Приложение уже доступно для скачивания в RuStore. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным специалистов, ежегодно в России регистрируется около 450 тысяч случаев инсульта, и примерно у трети пациентов развивается афазия. Это приобретенное расстройство речи, при котором человек частично или полностью теряет способность понимать обращенную речь, говорить, читать или писать. Ранняя диагностика играет ключевую роль: своевременная реабилитация значительно повышает шансы на восстановление речи и возвращение качества жизни.

В основу приложения лег «Быстрый тест на афазию», ранее разработанный для французского и английского языков. Российские исследователи адаптировали его к русскому языку, учитывая не только лингвистические, но и психолингвистические параметры. При отборе слов и изображений анализировались частотность употребления, возраст усвоения, наглядность образа и сложность стимулов.

Русскоязычная версия теста прошла стандартизацию и апробацию на больших выборках людей — как с речевыми нарушениями, так и без них. Впервые процедура полностью автоматизирована в формате мобильного приложения.

Программа включает шесть заданий: выполнение простых и сложных инструкций, повторение слов и предложений, называние предметов, оценку артикуляции и вербальной беглости. По итогам пользователь получает балл от 0 до 26: чем выше показатель, тем выраженнее речевое нарушение.

Приложение также сохраняет результаты для отслеживания динамики восстановления, что важно при длительной реабилитации. Данные можно выгружать в удобном для анализа формате. При необходимости тест доступен и в бумажной версии — для использования в полевых условиях или при отсутствии цифровых устройств.

Разработчики отмечают, что инструмент будет полезен неврологам в остром периоде после инсульта, а также логопедам, нейропсихологам и специалистам по реабилитации. Кроме того, тест может применяться в научных исследованиях, посвященных языку и когнитивным процессам.

