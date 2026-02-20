Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

На Урале опекун с опухолью мозга получил 17 лет за надругательство над приемной дочерью

На Урале опекуна осудили на 17 лет за надругательство над девочкой
Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор жителю Качканара за надругательство над приемной дочерью. Об этом сообщает Е1.

По данным издания, у 56-летнего мужчины и его жены были свои взрослые дети, но они решили взять под опеку еще нескольких. Новые члены семьи были братьями и сестрами, росли в неблагополучной семье. Одна из девочек, Юля, рассказала, что мать выпивала и часто приводила мужчин.

«У нас волосы дыбом встали, когда Юля сказала, что мать учила их с сестрой, как вести себя с мужчинами, что нужно садиться к ним на колени», – рассказала мать семьи.

Позже у старших приемных детей начались проблемы с учебой, они воровали. Детей изъяли из семьи.

Спустя три года старшая девочка рассказала, что приемный отец, у которого их забрали, развращал ее. Позже подобные обвинения выдвинули младшие сестры. Эти обвинения отвергает вся семья. По словам родной дочери пары, в доме всегда были люди, но никто ничего не заметил.

Вскоре после того, как мужчина стал фигурантом дела, у него обнаружили опухоль мозга четвертой стадии.

Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Семья будет подавать апелляцию.

Ранее учительница изнасиловала 12-летнего ученика на вечеринке и получила срок 51 год.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!