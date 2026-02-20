«Новатэк» обсуждает использование своих технологий для добычи СПГ на Аляске

Российская компания «Новатэк» ведет переговоры о возможном использовании своей технологии для сжижения природного газа (СПГ) на Аляске. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Осенью 2025 года техасский инвестор Джентри Бич тайно заключил соглашение с крупной российской энергетической компанией о разработке месторождения природного газа на Аляске. В интервью газете он объяснил, что смог договориться благодаря отсутствию санкций США против «Новатэка». Переговоры с главой компании Леонидом Михельсоном проходили в Дубае и Европе. Однако в «Новатэке» опровергли информацию о сотрудничестве с этим инвестором.

NYT отмечает, что Джентри Бич является другом по колледжу Дональда Трампа-младшего, старшего сына президента США. Однако в интервью газете он отметил, что в переговорах с российской компанией связи с Трампом роли не играли.

В августе 2025 года РИА Новости со ссылкой на президента Владимира Путина сообщали, что Россия и США могут вести совместные проекты в северных широтах. Для реализации проектов рассматривается российская Арктика, а также Аляска, где прошли переговоры Путина и президента США Дональда Трампа.

Ранее «Новатэк» резко снизил цены на газ ради китайского рынка.