Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Бизнес

«Новатэк» обсуждает использование своих технологий для добычи СПГ на Аляске

NYT: инвестор США может использовать технологии «Новатэк» на Аляске
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российская компания «Новатэк» ведет переговоры о возможном использовании своей технологии для сжижения природного газа (СПГ) на Аляске. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Осенью 2025 года техасский инвестор Джентри Бич тайно заключил соглашение с крупной российской энергетической компанией о разработке месторождения природного газа на Аляске. В интервью газете он объяснил, что смог договориться благодаря отсутствию санкций США против «Новатэка». Переговоры с главой компании Леонидом Михельсоном проходили в Дубае и Европе. Однако в «Новатэке» опровергли информацию о сотрудничестве с этим инвестором.

NYT отмечает, что Джентри Бич является другом по колледжу Дональда Трампа-младшего, старшего сына президента США. Однако в интервью газете он отметил, что в переговорах с российской компанией связи с Трампом роли не играли.

В августе 2025 года РИА Новости со ссылкой на президента Владимира Путина сообщали, что Россия и США могут вести совместные проекты в северных широтах. Для реализации проектов рассматривается российская Арктика, а также Аляска, где прошли переговоры Путина и президента США Дональда Трампа.

Ранее «Новатэк» резко снизил цены на газ ради китайского рынка.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!