На Украине заявили о готовности «воевать» с Россией еще несколько лет

Командующий нацгвардией Пивненко: Украина может сражаться еще несколько лет
Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что Киев может «воевать» с Россией еще несколько лет. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что если Украина не согласится на мир как можно скорее, то проиграет, сообщает УНИАН.

«Мы можем еще воевать несколько лет 100%. Но я считаю, что в целом войны должны закончиться. <…> Это должно закончиться», — заявил Пивненко.

По его словам, все хотят завершения конфликта, однако вопрос в том, «какой ценой». Пивненко заверил, что Киев не будет «ничего отдавать». При этом военный допустил, что «все будут согласны» на прекращение огня и «переосмысление дальнейших действий и договоренностей».

До этого журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский заявил, что Владимир Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. Как уточнил сотрудник WSJ, от этой информации «все были в шоке».

Ранее бывший премьер России назвал возможный срок завершения СВО.
 
