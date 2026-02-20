Размер шрифта
Продажи BMW калининградской сборки выросли почти в три раза

«Ъ»: в 2025 году продажи BMW российской сборки выросли почти втрое
Павел Бедняков/РИА Новости

Продажи новых автомобилей BMW, сборки калининградского «Автотора», в России в 2025 году выросли почти втрое — до 145 штук. Такие данные приводит «КоммерсантЪ», ссылаясь на данные регистраций ГИБДД.

Как уточняет издание, российский завод продолжает сборку из машинокомплектов, оставшихся после ухода немецкого партнера в 2022 году, доукомплектовывая их деталями, приобретенными у сторонних поставщиков и не предназначенными для производства авто конкретного типа.

При этом российское подразделение BMW ранее заявляло, что контроль качества автомобилей, выпускаемых на мощностях ушедшего автогиганта, не проводится, и предупредило о возможных рисках, связанных с эксплуатацией таких транспортных средств.

По информации издания, такие автомобили дешевле импортных — их продают дилеры, однако не все автолюбители соглашаются на сделки, желая сохранить отношения с дистрибуторами BMW. Кроме того, у владельцев BMW российской сборки могут возникнуть проблемы с гарантией и запчастями, предупреждает «Ъ».

До этого россиянам назвали 5 самых дешевых полноприводных китайских кроссоверов. Лидером рейтинга остается Haval Jolion. Базовая версия с полным приводом 2024 года оценивается в 2,3 млн рублей. На втором месте расположился кроссовер Omoda C5 в комплектации Drive 2024 года. Его цена составляет 2,7 млн рублей.

Ранее стало известно, почему у россиян пропал интерес к новым автомобилям.
 
