Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии

В Москве на МКАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 62 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

14 февраля легковой автомобиль загорелся на 50-м км внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге. Как рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», машина вспыхнула примерно в 14:30 (совпадает с мск). Из-за пожара на трассе образовалась пробка протяженностью 3 км.

Ранее в центре Москвы перекрыли движение.