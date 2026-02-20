Размер шрифта
Россиянам стало проще накопить на некоторые автомобили

Ura.ru: россиянам стало проще накопить на Lada и Hyundai
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

В России снизилось количество медианных зарплат, необходимых для покупки подержанных Lada Vesta и Hyundai Solaris. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные сервисов «Авто.ру» и hh.ru.

По оценкам аналитиков, к январю 2026 года средняя цена отечественного автомобиля с пробегом составила 1,05 млн рублей — на 2,6% ниже уровня июля 2025 года. Иностранные машины подешевели на 2,3% — до 1,27 млн рублей. При этом медианная зарплата по стране выросла на 9,5% и достигла 92,4 тыс. рублей.

Индекс доступности автомобилей рассчитывается исходя из цен на вторичном рынке и уровня зарплат в вакансиях. Одна единица индекса соответствует одной медианной зарплате: чем показатель ниже, тем доступнее покупка.

Исследователи отметили, что если в июле 2025 года на Lada Vesta требовалось 12,4 медианных зарплаты, то к январю 2026 года показатель снизился до 11. Для Hyundai Solaris индекс сократился с 15,1 до 13,5 медианных зарплат.

Быстрее всего накопить на Lada Vesta смогут жители Приволжского и Дальневосточного федеральных округов — по 9,9 медианных зарплат. В Центральном округе потребуется 11,6, в Сибирском — 12,1. Дольше остальных будут откладывать жители Уральского округа — 12,4 медианных зарплаты, Северо-Западного — 12,9, Южного — 13,5 и Северо-Кавказского — 13,6. Ситуация по Hyundai Solaris схожа.

Ранее были названы 5 самых дешевых полноприводных китайских кроссоверов в России.
 
