Астроном оценил слова Трампа об инопланетянах и НЛО

Заявление президента США Дональда Трампа о поручении правительству опубликовать документы об инопланетянах и НЛО является пиаром для американских избирателей. Сегодня ученые ищут разные формы жизни в космосе, в том числе на Марсе и на Луне, этот процесс продолжается. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

«У Трампа все пиар, но тем не менее, это президент США, поэтому даже к его пиару надо относиться серьезно. Любое военное ведомство, контролировать пытается все, что происходит у нас над головой в атмосфере, в космосе. И Пентагон, в том числе, естественно. Военные не любят доводить эти сведения до общественности. Трамп как человек публичный или, скорее, популистский, старается, чтобы народ его любил, то есть старается секретные ведомства заставить не очень важные вещи доводить до мнения публики», — отметил специалист.

Сурдин напомнил, что еще в пятидесятые годы военные в США собирали сведения «про то, что называется НЛО». Потом публиковали их. В СССР делали аналогичным образом, отметил астроном. Однако впоследствии выяснилось, что все эти наблюдения представляли собой разные атмосферные явления, такие как гало.

Ученый напомнил, что сегодня продолжаются поиски форм внеземной жизни, в первую очередь бактериальной.

«Мы ищем ее на Марсе, на Луне, везде, куда можем дотянуться. Либо, куда не можем дотянуться, к нам прилетают метеориты, мы в них ищем, есть намеки на то, что там когда-то были процессы жизненные, но теперь это уже минеральные такие окаменевшие следы. Мы ищем. Это наука, но пока ничего не нашли», — заключил собеседник.

Дональд Трамп поручит Пентагону рассекретить документы о внеземной жизни и НЛО. Решение он объяснил «огромным интересом» общества к этой теме. При этом он раскритиковал экс-главу Белого дома Барака Обаму за высказывания об инопланетянах, назвав их ошибкой — по словам Трампа, его предшественник разгласил «секретную информацию». Что именно может раскрыть Минобороны США и есть ли у Вашингтона доказательства существования пришельцев — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предположили, что Обама и власти ЕС являются инопланетянами.