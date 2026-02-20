В шоу-бизнесе не верят в роман экс-невесты Лепса с сыном Дубцовой: «Смотрит в сторону обеспеченных мужчин»

Артистка Анна Калашникова заявила, что не верит в роман Авроры Кибы с сыном Ирины Дубцовой Артемом. В беседе с «Газетой.Ru» она поделилась, что в светских кругах говорят о поисках экс-невесты Григория Лепса более обеспеченного мужчины.

По мнению Калашниковой, Аврора Киба специально провоцирует разговоры о ее отношениях с сыном Дубцовой. Однако, как считает актриса, любви там нет.

«Честно говоря, я не очень верю, что это прям уж роман. В наших кругах есть другие слухи, что все-таки она смотрит в сторону более обеспеченных мужчин. Но так, конечно же, он медийный и о нем сейчас все пишут и говорят на фоне разрыва. Элемент пиара, думаю. А почему бы в лишний раз о себе не напомнить?» — поделилась Калашникова.

Участница ток-шоу также рассказала, что, в отличие от Кибы, Григорий Лепс тяжело переживает из-за расставания. Она отметила, что певец погрузился в работу, и ее итогом стала новая песня. Калашникова уверена, что артисту стоит задуматься о возвращении к бывшей жене, так как именно она была для него лучшим партнером.

«Как мы видим, Григорий очень сильно переживает после расставания, и это правильно, что он не уходит в себя, а, наоборот, всю свою энергию направляет в творчество и работу. И в песне, конечно, и обида, и все, что он досказал Авроре… Я думаю, что его одиночество не продлится долго, во-первых, рядом всегда его бывшая супруга, она его поддерживает в тяжелые времена. Возможно и воссоединение их союза. Лично я бы очень хотела, чтобы они снова были вместе, я считаю, что его бывшая супруга Анна и есть идеальная женщина для него по всем параметрам. Кстати, новая песня Григория реально, на мой взгляд, станет хитом. Такая она искренне наболевшая и отвечает современным реальностям! Я считаю, что это очень хорошо, что он погрузился в работу и настроен на концерты, гастроли и выпуск песен! Нам его творчества всегда мало!» — заявила Калашникова.

Григорий Лепс и Аврора Киба объявили о расставании в начале 2026 года после двух лет отношений. Причину они не раскрыли. После разрыва студентка начала выкладывать видео и фото с вечеринок, на которых мелькал сын Дубцовой, а певец заявил, что пока не готов к новым отношениям.

Ранее Григорий Лепс заработал на бизнесе в 2025 году больше 185 млн рублей.