Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Бизнес

Разрыв между самой высокой и низкой зарплатой в России вырос на 50 тысяч рублей

ЕМИСС: отрыв максимальной зарплаты от минимальной в РФ превысил 200 тысяч рублей
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Разница между самой высокой и низкой зарплатами в России превысила 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

По итогам 2025 года максимальный разрыв в среднемесячной номинальной начисленной заработной плате между российскими регионами, где зафиксированы самые высокие и низкие ее показатели, достиг 200 049 рублей.

Максимальная зарплата была зафиксирована в Магаданской области — 244 130 рублей, минимальная выдавалась в Ингушетии и ненамного превысила 44 тысяч рублей.

Для расчета среднемесячной номинальной начисленной зарплаты общий фонд оплаты труда до вычета налогов, включая компенсации, премии и другие выплаты, делят на среднесписочную численность работников.

Годом ранее разрыв был меньше — 154 551 рубль. Тогда средняя зарплата в Магаданской области составляла 193 482 рубля, а в Ингушетии — 38 931 рубль.

Магаданская область является одним из двух российских регионов (наряду с Чукотским автономным округом), где средняя ежемесячная зарплата по итогам ноября 2025 года превысила 200 тысяч рублей и достигла 244 тысяч рублей.

По прогнозам аналитиков, опрошенных Банком России и рекрутинговыми агентствами, в 2026 году рост зарплат в стране может замедлиться почти вдвое по сравнению с 2025 годом.

Ранее россиянам назвали//www.gazeta.ru/business/news/2025/12/24/27482653.shtml отрасли с самыми высокими зарплатами.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!