Разрыв между самой высокой и низкой зарплатой в России вырос на 50 тысяч рублей

ЕМИСС: отрыв максимальной зарплаты от минимальной в РФ превысил 200 тысяч рублей

Разница между самой высокой и низкой зарплатами в России превысила 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

По итогам 2025 года максимальный разрыв в среднемесячной номинальной начисленной заработной плате между российскими регионами, где зафиксированы самые высокие и низкие ее показатели, достиг 200 049 рублей.

Максимальная зарплата была зафиксирована в Магаданской области — 244 130 рублей, минимальная выдавалась в Ингушетии и ненамного превысила 44 тысяч рублей.

Для расчета среднемесячной номинальной начисленной зарплаты общий фонд оплаты труда до вычета налогов, включая компенсации, премии и другие выплаты, делят на среднесписочную численность работников.

Годом ранее разрыв был меньше — 154 551 рубль. Тогда средняя зарплата в Магаданской области составляла 193 482 рубля, а в Ингушетии — 38 931 рубль.

Магаданская область является одним из двух российских регионов (наряду с Чукотским автономным округом), где средняя ежемесячная зарплата по итогам ноября 2025 года превысила 200 тысяч рублей и достигла 244 тысяч рублей.

По прогнозам аналитиков, опрошенных Банком России и рекрутинговыми агентствами, в 2026 году рост зарплат в стране может замедлиться почти вдвое по сравнению с 2025 годом.

