Больше половины россиян выступили против введения нового локдауна

Больше половины российских граждан (51%) выступают против введения нового локдауна, так как они считают, что это окончательно «убьет» экономику государства и еще сильнее снизит доходы населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Также 28% респондентов полагают, что для нового локдауна в их регионе нет никаких медицинских оснований.

Отмечается, что каждый пятый россиянин считает данные меры единственным способом остановить рост числа заражений коронавирусной инфекцией в стране.

В ходе исследования 25-30 июня было опрошено 1000 россиян по репрезентативной выборке в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос, будет ли введен в стране локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что те или иные решения по борьбе с увеличением заболеваемости новым COVID-19 регионы должны принимать самостоятельно.