Путин назвал приоритетные национальные задачи России

Путин: поддержка рождаемости является приоритетной задачей для России
Алексей Никольский/РИА Новости

Поддержка рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей является приоритетной задачей российского государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Телеграмму президента зачитал на конференции «Демографический перелом в России: пути достижения» полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

До этого глава государства призвал популяризировать материнство и отцовство среди россиян и сделать рождение ребенка «модным» в обществе. Путин отметил, что люди должны понимать ценность счастья быть родителями. Он призвал деятелей культуры делать все, чтобы пропагандировать рождение детей через фильмы, книги и прочие проекты.

Однако президент признал, что в вопросе рождения детей важна материальная составляющая, а также внутреннее и духовное благополучие родителей. По его словам, семья не должна чувствовать снижение уровня достатка после рождения ребенка.

