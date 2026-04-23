Иран впервые заработал на новых правилах прохода через Ормузский пролив

Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива. Об этом сообщил заместитель председателя иранского парламента Хамидреза Хаджи Бабаи, его слова приводит агентство Mehr.

«Первый доход от пошлин в Ормузском проливе был зачислен на счет в центральном банке Ирана», — сказал он.

До этого представители двух крупнейших в мире судоходных компаний раскритиковали требование Ирана оплачивать проход через Ормузский пролив, отметив, что это создает опасный прецедент для торговли. В частности, руководитель глобального отдела грузоперевозок компании Mercuria Energy Trading Ларри Джонсон заявил, что теперь в мире «больше нет свободного потока мировой торговли».

Глава отдела политической информации гостелерадиокомпании IRIB Хасан Абедини ранее оценил, что Иран может получать $64 млрд в год при установлении пошлин за проход судов через Ормузский пролив. По его словам, такая сумма складывается при условии, если через пролив будет проходить не менее 32 тысяч судов в год, как это было до войны, и с каждого из них брать по $2 млн.

2 апреля МИД Ирана сообщал, что страна почти завершила проект нового режима судоходства в Ормузском проливе.

Ранее в Иране назвали условие открытия Ормузского пролива.