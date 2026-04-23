Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Иран впервые заработал на новых правилах прохода через Ормузский пролив

Иран получил первый доход от сборов за пересечение Ормузского пролива
Reuters

Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива. Об этом сообщил заместитель председателя иранского парламента Хамидреза Хаджи Бабаи, его слова приводит агентство Mehr.

«Первый доход от пошлин в Ормузском проливе был зачислен на счет в центральном банке Ирана», — сказал он.

До этого представители двух крупнейших в мире судоходных компаний раскритиковали требование Ирана оплачивать проход через Ормузский пролив, отметив, что это создает опасный прецедент для торговли. В частности, руководитель глобального отдела грузоперевозок компании Mercuria Energy Trading Ларри Джонсон заявил, что теперь в мире «больше нет свободного потока мировой торговли».

Глава отдела политической информации гостелерадиокомпании IRIB Хасан Абедини ранее оценил, что Иран может получать $64 млрд в год при установлении пошлин за проход судов через Ормузский пролив. По его словам, такая сумма складывается при условии, если через пролив будет проходить не менее 32 тысяч судов в год, как это было до войны, и с каждого из них брать по $2 млн.

2 апреля МИД Ирана сообщал, что страна почти завершила проект нового режима судоходства в Ормузском проливе.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!