Шарапова раскрыла, почему больше не играет в теннис

mariasharapova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в подкасте Pretty Tought призналась, что больше вообще не играет в теннис.

«Но в жизни всегда бывает такое чувство, когда ты был очень-очень хорош в чем-то в прошлом, но теперь больше не можешь делать это. Из-за своего тела или отсутствия какого-то нерва, словно больше не чувствуешь, что хорош в этом», — поделилась она.

Теннисистка вспомнила, что последний раз играла несколько месяцев назад.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (36 — в одиночном разряде).

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях несколько лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Шараповой, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!